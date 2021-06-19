В Белом доме умерла одна из собак Байдена

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл сообщили, что в Белом доме скончалась одна из их собак — 13-летняя немецкая овчарка по кличке Чемп, передает CNN.

В заявлении четы говорится, что питомец был их «постоянным и любимым спутником в течение последних 13 лет, его обожала вся семья».

«Даже когда силы Чемпа в последние месяцы его жизни ослабевали, когда мы входили в комнату, он сразу же поднимался, виляя хвостом, и прижимался к нам, чтобы дать потрепать себя за ухо или почесать живот», — заявили президент и первая леди.

Байдены также вспомнили, что животное «не любило ничего больше, чем свернуться калачиком у их ног перед камином в конце дня», поприсутствовать с ними на собраниях или «загорать в саду Белого дома».

«Он был счастлив, гоняясь за мячами для гольфа на лужайке перед военно-морской обсерваторией или за нашими внуками… Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем по нему скучать», — отметили они.

У Байденов осталась еще одна немецкая овчарка. Питомцу по кличке Мэйджор — три года. Его взяли из приюта в 2018 году, а Чемпа — приобрели в 2008 году у заводчика.

Ранее стало известно, что собака Мейджор снова укусила человека.