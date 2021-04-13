Стало известно, почему Меган Маркл пропустит похороны принца Филиппа

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Меган Маркл Меган Маркл
Меган Маркл
Global Look Press

Супруга принца Гарри Меган Маркл приняла решение не сопровождать его на похоронах принца Филиппа в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники.

12 апреля принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы проститься с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Отмечается, что это его первое посещение Великобритании с марта прошлого года. Однако Меган Маркл с ним не поехала.

Среди причин, по которым герцогиня Сассекская не полетела на похороны, главной являлась ее беременность, но позже она заявила, что не будет присутствовать в Англии из-за повышенного внимания общественности к ее персоне из-за последних событий, связанных с интервью о королевской семье.

По словам Маркл, именно в это время члены семьи должны отодвинуть в сторону разногласия и снова стать единым целым. На ее взгляд, этого хотел бы принц Филипп. Также сейчас самое подходящее время для Гарри наладить отношения с братом и отцом и для этого ей не нужно быть там.

Кроме того, один из источников отметил, что отсутствие герцогини Сассекской на похоронах принца Филиппа не изменит ее отношений с королевой, так как она все понимает и хотела бы, чтобы Меган с ребенком оставались в безопасности.

Ранее принцы Гарри и Уильям почтили память своего деда, супруга королевы Великобритании герцога Эдинбургского Филиппа, признавшись, что им будет сильно не хватать его.

Похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля. Мероприятие пройдет в скромном масштабе в связи с пандемией коронавирусной инфекции, но при этом все пожелания принца, указанные при жизни, будут учтены.