Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп

Умер муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, ему было 99 лет. Об этом сообщает The Sun.

«Ее величество королева с глубоким сожалением объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — приводит издание заявление Букингемского дворца.

Уточняется, что принц скончался в пятницу утром, 9 апреля, в Виндзорском замке.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что не коронавирус стал причиной госпитализации. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.