DM: Меган Маркл запросила у Букингемского дворца документы, связанные с жалобами на нее

Супруга принца Гарри Меган Маркл направила запрос в Букингемский дворец с требованием показать ей документы, электронные письма или текстовые сообщения, имеющие отношение к обвинениям в нападках с ее стороны. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник в королевской резиденции.

Ранее газета Times сообщила, что в 2018 году, тогдашний пресс-секретарь герцога и герцогини Сассекских Джейсон Кнауф подал жалобу на Маркл относительного того, что герцогиня своим поведением якобы вынудила двух его коллег уволиться и сильно осложнила работу еще одного сотрудника.

По данным газеты, сейчас Маркл готовится дать отпор «клеветнической кампании». По словам источника, ее офис направил письменный запрос «с требованием предоставить доказательства». В ответ на это королева Великобритании Елизавета II передала запрос своему сыну принцу Уэльскому Чарльзу, чьи ближайшие помощники занимаются поиском файлов.

Ранее сообщалось, что Букингемский дворец привлек юристов к расследованию жалобы на Меган Маркл.