Пользователи соцсетей раскритиковали обложку Vogue с Камалой Харрис

Обложка в журнале Vogue, на которой была запечатлена избранный вице-президент США Камала Харрис, вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, некоторые пользователи соцсетей отметили, что политик выглядит на снимке размыто и стиль обложки «не дает ей того уважения, которого она заслуживает».

Однако некоторые также выразили мнение, что обложка просто выглядит плохо и раскритиковали работу редакции журнала.

«Vogue знает, что Камала Харрис любит свое женское сообщество, костюмы, удобные брюки и чак-тейлоры (модель кед, названная так в честь американского баскетболиста Чака Тейлора. — прим. «Газеты.Ru»). Так что они просто перемешали все это вместе для обложки. Только они не могли решить, пойдет ли она в роскошный французский салон, зал Сената или бегать трусцой», — прокомментировала пользовательница Twitter.

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