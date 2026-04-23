Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Совфеде обратились к Зеленскому на фоне разговоров о встрече с Путиным

Сенатор Карасин: Россия ждет конкретики от Зеленского по решению конфликта
Global Look Press/РИА Новости

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на фоне заявления МИД Украины о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным стоит обозначить свои приоритеты и конкретные подходы к урегулированию конфликта, если Киев хочет достичь «каких-то результатов». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Для нас главное – решение вопросов и проблем, которые существуют. В этом смысле, конечно, есть серьезные вопросы по поводу легитимности [Зеленского], но если есть желание серьезно поговорить о проблемах и готовность подъехать команде киевской и самому Зеленскому, на это надо обращать внимание... Будем ждать. Там очень часто позиции меняются вплоть до противоположных, поэтому верить Зеленскому на слово не стоит, надо готовить вопросы, проблемы, для того, чтобы можно было их решить. Вот такая позиция», — сказал дипломат.

По словам Карасина, если украинский лидер хочет достичь «каких-то результатов» по урегулированию конфликта, то «пусть скажет об этом и пусть обозначит свои приоритеты и конкретные подходы».

«Мы не можем ему запретить это делать даже даже с учетом его нелегитимности», — отметил он.

22 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев согласен провести встречу глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского, где угодно, кроме Москвы и Минска.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако она будет результативной только на этапе финализации договоренностей.

Ранее Эрдоган рассказал о работе над возобновлением российско-украинских переговоров.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
