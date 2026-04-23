В Совфеде обратились к Зеленскому на фоне разговоров о встрече с Путиным

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на фоне заявления МИД Украины о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным стоит обозначить свои приоритеты и конкретные подходы к урегулированию конфликта, если Киев хочет достичь «каких-то результатов». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Для нас главное – решение вопросов и проблем, которые существуют. В этом смысле, конечно, есть серьезные вопросы по поводу легитимности [Зеленского], но если есть желание серьезно поговорить о проблемах и готовность подъехать команде киевской и самому Зеленскому, на это надо обращать внимание... Будем ждать. Там очень часто позиции меняются вплоть до противоположных, поэтому верить Зеленскому на слово не стоит, надо готовить вопросы, проблемы, для того, чтобы можно было их решить. Вот такая позиция», — сказал дипломат.

По словам Карасина, если украинский лидер хочет достичь «каких-то результатов» по урегулированию конфликта, то «пусть скажет об этом и пусть обозначит свои приоритеты и конкретные подходы».

«Мы не можем ему запретить это делать даже даже с учетом его нелегитимности», — отметил он.

22 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев согласен провести встречу глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского, где угодно, кроме Москвы и Минска.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако она будет результативной только на этапе финализации договоренностей.

Ранее Эрдоган рассказал о работе над возобновлением российско-украинских переговоров.