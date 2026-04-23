Сябитова раскрыла особый метод сохранения молодости

Сваха Сябитова заявила об отказе от пластических операций в пользу особого ухода

Телеведущая, сваха Роза Сябитова заявила, что сохраняет молодость и красоту благодаря особому уходу. В беседе с Общественной Службой Новостей она сообщила, что ее метод основывается на правильно подобранных косметических средствах.

«Сейчас я ничего, кроме кремов, сывороток и лосьонов, не использую, как могу поддерживаю свою внешность», — заверила звезда.

При этом она призналась, что в прошлом делала пластические операции, чтобы дольше оставаться молодой – по ее словам, для медийной личности это нормально, однако прибегла она к таким методам давно и в будущем не планирует вновь к ним обращаться.

«Теперь буду стареть с чем есть», — заключила Сябитова.

