В Сургуте пенсионер заколол ножом жену

В ХМАО пенсионер напал с ножом на жену, женщину не спасли

В ХМАО 62-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как в ходе домашней ссоры нанес супруге ножевое ранение. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Сургуте. Обвиняемый находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его супругой вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина ударил жену ножом. Спасти раненую не удалось.

Нападавшего задержали, в отношении пенсионера возбуждено уголовно дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Энгельсе мужчина ударил жену ножом в шею за шутку об измене. компания из супругов и их знакомого коротала время за распитием спиртного. Когда третий собутыльник уснул, между мужем и женой вспыхнула ссора. Мужчина заподозрил избранницу в неверности и ударил ее ножом.

Ранее москвичка ударила ножом сестру, которая захламила квартиру вещами с улицы.