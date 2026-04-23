В Сургуте пенсионер заколол ножом жену

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В ХМАО пенсионер напал с ножом на жену, женщину не спасли
Виталий Белоусов/РИА Новости

В ХМАО 62-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как в ходе домашней ссоры нанес супруге ножевое ранение. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Сургуте. Обвиняемый находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его супругой вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина ударил жену ножом. Спасти раненую не удалось.

Нападавшего задержали, в отношении пенсионера возбуждено уголовно дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Энгельсе мужчина ударил жену ножом в шею за шутку об измене. компания из супругов и их знакомого коротала время за распитием спиртного. Когда третий собутыльник уснул, между мужем и женой вспыхнула ссора. Мужчина заподозрил избранницу в неверности и ударил ее ножом.

Ранее москвичка ударила ножом сестру, которая захламила квартиру вещами с улицы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!