«Горжусь тем, что виновен!»: Дуров заявил, что ему прислали повестку как подозреваемому

Дуров заявил, что в России ему прислали повестку как подозреваемому

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о получении повестки, в которой он официально назван «подозреваемым». Документ пришел на адрес, по которому бизнесмен был прописан 20 лет назад. Комментируя ситуацию, Дуров с иронией отметил, что его единственная «вина» — защита конституционных прав граждан на свободу слова и тайну переписки.

«Подозреваемому Дурову П.В.» — указано на документе, снимком которого бизнесмен поделился со своими подписчиками, число которых превышает 10 млн человек. Предположительно, на фотографии запечатлен бланк извещения о заказном письме, отправленном Почтой России.

Кто направил повестку, а также куда и по какому делу его вызывают, Дуров не сообщил. Он уточнил, что документ прислали на адрес, где он жил 20 лет назад (в 2006-м предприниматель проживал в Санкт-Петербурге), и с иронией отреагировал на почтовое отправление.

«Они, должно быть, подозревают меня в защите статей 29 и 23 Конституции России, которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку. Горжусь тем, что виновен!» — добавил он.

Telegram-канал Pavel Durov

Дуров уехал из России в апреле 2014-го. Кроме российского, он имеет гражданство Франции, ОАЭ, Сент-Китса и Невиса.

В феврале 2026-го стало известно, что против Дурова в России возбудили уголовное дело за содействие терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). По информации «Российской газеты», с 2022 года через Telegram было совершено более 153 тысяч правонарушений, включая 33 тысячи эпизодов экстремистской и диверсионной направленности. Как выяснило издание, платформа использовалась для подготовки 475 предотвращенных терактов, координации нападения на «Крокус Сити Холл», а также для слежки за военкорами и военнослужащими.

В Кремле подчеркивали, что знают о расследовании ФСБ в отношении Дурова из-за нарушений в Telegram. На основе этого профильные органы «принимают те меры, которые считают целесообразными», объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дуров, комментируя возбуждение против него уголовного дела, заявил, что власти ежедневно «придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, поскольку они стремятся подавить право на частную жизнь и свободу слова».

Обвинения, касающиеся деятельности Telegram, Дурову были предъявлены и во Франции в 2024-м. Среди них соучастие в организованном мошенничестве и отмывание денег, полученных в результате правонарушений и преступлений. Расследование продолжается.

«Цифровое сопротивление»

С февраля пользователи Telegram в РФ сталкиваются со сбоями. Роскомнадзор подтвердил ограничение работы мессенджера из-за нарушений национального законодательства и пообещал продолжать принимать против него меры.

В апреле Дуров заявил, что даже в условиях ограничений его платформой пользуются 65 млн россиян, а 50 млн человек ежедневно обмениваются сообщениями. По его мнению, блокировки не дали результата, а заставили пользователей искать обходные пути. Бизнесмен сравнил сложившуюся ситуацию с Ираном, где запрет привел к массовому использованию инструментов обхода, а не к переходу в приложения, которые подконтрольны властям.

«Добро пожаловать обратно в «Цифровое сопротивление», мои русские братья и сестры. Теперь вся нация мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. Тысячи людей создают VPN и прокси. С нашей стороны мы будем продолжать адаптироваться — делая обнаружение и блокировку трафика Telegram еще труднее», — отмечал Дуров.

Позже основатель мессенджера написал в своем канале, что Telegram обновил протокол борьбы с цензурой, и попросил россиян обновить клиент. Он посоветовал иметь несколько VPN/прокси-серверов, обеспечить ими близких и предостерег от использования российских сервисов при включенном VPN.

«Мы будем и дальше развивать децентрализованные технологии защиты от цензуры в Telegram», — заверил Дуров.