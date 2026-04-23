В Евросоюзе назвали дату начала выплат кредита Киеву

Первые транши кредита на €90 млрд Евросоюз готов начать выплачивать Украине уже с середины мая. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Franceinfo.

«Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето», — сказал он.

22 апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России.

Выделение Украине кредита в размере €90 млрд на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз блокировал выделение кредита Украине. Он заявлял, что Будапешт продолжит это делать, пока Киев препятствует транзиту российской нефти через «Дружбу».

