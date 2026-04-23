Сырников из «Кадетства» впервые за полгода сократил долг по алиментам

Актер из сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов впервые за полгода сократил долг по алиментам. «Газета.Ru» выяснила, что сейчас задолженность составляет 468 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года в СМИ сообщали, что Емельянов не выплатил бывшей жене Екатерине Директоренко 502 тысячи рублей на содержание детей. Сама экс-супруга актера признавалась, что долг даже больше в несколько раз и он не общается с детьми. От комментариев Емельянов отказывался и отвечал журналистам мемом «сам решу».

Однако, как следует из данных ФССП, актер все же решил постепенно гасить долг по алиментам. Впервые за полгода сумма уменьшилась на 34 тысячи рублей.

Также у Емельянова была задолженность по кредитным платежам в размере 148 тысяч рублей. Но 22 января 2026 года было принято решение об окончании производства в связи с невозможностью найти должника, его имущество или счета.

Актер был женат на Екатерине Директоренко. В браке у них родились два сына — Василий и Степан. В 2016 году пара приняла решение о разводе, а воспитание детей на себя взяла их мать.

