Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Голикова рассказала о поддержке 4 млн семей с 11 млн детей

Алексей Майшев/РИА «Новости»

Более 4 миллионов российских семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей, охватит новая семейная налоговая выплата. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», передает РИА Новости.

«Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена ежегодная семейная выплата. Это у нас охватит более 4 миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей», — заявила она.

В январе Голикова рассказала, что многодетные семьи смогут получить единое пособие, если рост их доходов не превысит 1 894 рубля. Она добавила, что подобный подход будет распространяться на многодетные семьи, у которых размер дохода после его увеличения превышал прожиточный минимум на 100-200 рублей.

До этого президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей страны поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей.

Ранее в Госдуме предложили увеличивать материнский капитал за многодетность.

 
Теперь вы знаете
«Я боюсь открывать почту». Что делать, когда поиск работы доводит до выгорания
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!