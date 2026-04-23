Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Американский профессор предсказал победу Ирана в конфликте с США

Профессор Миршаймер: в случае продолжения эскалации победу одержит Иран
Iranian Army via AP

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале заявил, что в случае продолжения эскалации конфликта на Ближнем Востоке победу одержит Иран.

«Трампу просто нужно положить конец этой войне как можно скорее. Причина в том, что у него нет военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть. Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы», — отметил профессор.

Он уточнил, что мировая экономика и так находится на грани краха, а дальнейшая эскалация приведет к еще одному сокрушительному удару по ней.

23 апреля американский сенатор Роджер Маршалл, представляющий Республиканскую партию, заявил, что США должны «завершить начатое» в Иране, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.

По словам политика, Трамп должен завершить начатое в Иране, несмотря на то, что проблемы с блокировкой Ормузского пролива приводят к росту цен на топливо и создают проблемы для американских фермеров. Он отметил, что такова цена «свободы» и защиты будущих поколений.

22 апреля постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид также заявил, что Иран готов как к переговорам с США, так и к войне.

Ранее Вашингтон озвучил «плохую новость» для Ирана после переговоров в Исламабаде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!