Американский профессор предсказал победу Ирана в конфликте с США

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале заявил, что в случае продолжения эскалации конфликта на Ближнем Востоке победу одержит Иран.

«Трампу просто нужно положить конец этой войне как можно скорее. Причина в том, что у него нет военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть. Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы», — отметил профессор.

Он уточнил, что мировая экономика и так находится на грани краха, а дальнейшая эскалация приведет к еще одному сокрушительному удару по ней.

23 апреля американский сенатор Роджер Маршалл, представляющий Республиканскую партию, заявил, что США должны «завершить начатое» в Иране, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.

По словам политика, Трамп должен завершить начатое в Иране, несмотря на то, что проблемы с блокировкой Ормузского пролива приводят к росту цен на топливо и создают проблемы для американских фермеров. Он отметил, что такова цена «свободы» и защиты будущих поколений.

22 апреля постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид также заявил, что Иран готов как к переговорам с США, так и к войне.

Ранее Вашингтон озвучил «плохую новость» для Ирана после переговоров в Исламабаде.