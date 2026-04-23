Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Совбезе указали на источник напряженности у границ Калининградской области

СБ РФ: Литва создала очаг напряженности у границ Калининградской области
Mindaugas Kulbis/AP

Руководство Литвы продолжает милитаризацию страны, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза (СБ) РФ, его цитирует РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на экономические и социальные проблемы внутри республики, литовские власти продолжают следовать выбранному курсу, прикрываясь риторикой «российской угрозе» и внося свой вклад в «усиление «восточного фланга НАТО».

В июле прошлого года командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс разработал планы, направленные на нейтрализацию оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области.

По его словам, речь идет о реализации концепции «линии сдерживания на восточном фланге». Она предполагает усиление наземных сил, а также более тесное взаимодействие между армиями стран альянса и оборонной промышленностью.

Российские власти неоднократно комментировали возможные сценарии блокады Калининградской области. Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные действия приведут к «невиданной эскалации» конфликта.

Ранее в МИД РФ заявили о сценариях блокады Калининграда.

 
Теперь вы знаете
«Я боюсь открывать почту». Что делать, когда поиск работы доводит до выгорания
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!