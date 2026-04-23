Руководство Литвы продолжает милитаризацию страны, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза (СБ) РФ, его цитирует РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на экономические и социальные проблемы внутри республики, литовские власти продолжают следовать выбранному курсу, прикрываясь риторикой «российской угрозе» и внося свой вклад в «усиление «восточного фланга НАТО».

В июле прошлого года командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс разработал планы, направленные на нейтрализацию оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области.

По его словам, речь идет о реализации концепции «линии сдерживания на восточном фланге». Она предполагает усиление наземных сил, а также более тесное взаимодействие между армиями стран альянса и оборонной промышленностью.

Российские власти неоднократно комментировали возможные сценарии блокады Калининградской области. Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные действия приведут к «невиданной эскалации» конфликта.

Ранее в МИД РФ заявили о сценариях блокады Калининграда.