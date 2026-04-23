Американку с лишним весом заставили купить дополнительное место в самолете

В США женщину вынудили купить еще одно место на борту, чтобы ее пустили на рейс

Авиакомпании Southwest Airlines заставила пассажирку с лишним весом выкупить дополнительное место на борту, сообщает Fox 5 Atlanta.

Жительница Атланты Тэмми Паркер собиралась вылетать в Лос-Анджелес, чтобы отправиться в круиз на Гавайи в честь своего 56-летия. Во время регистрации на рейс сотрудник за стойкой заявил, что она «слишком крупная» и вынудил ее купить дополнительный билет туда-обратно за $443, чтобы попасть в самолет.

Позже женщина, сбросившая более 45 кг, продемонстрировала на видео, что помещается в кресло с опущенным подлокотником и пристегнутым ремнем безопасности. Она назвала требование о принудительной покупке «пощечиной» и обвинила Southwest Airlines в дискриминации из-за веса.

Известно, что новая политика авиакомпании, касающаяся «клиентов нестандартной комплекции», действует с конца января. Однако неясно, какие именно критерии используют сотрудники, чтобы определить, слишком ли крупный пассажир для кресла во время регистрации. В Southwest Airlines заявили, что готовы рассмотреть заявку пассажирки, если она запросит возврат средств.

