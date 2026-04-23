Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Профессор заявил о «массовом психозе» Европы из-за России

Профессор Дизен: нежелание Европы говорить с Россией напоминает массовый психоз
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Решение европейских стран не вести диалог с Россией трудно объяснить на фоне больших проблем Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«У Украины много проблем, и поэтому достаточно трудно понять, почему, например, европейцы не хотят позвонить [властям] России и поговорить о европейской архитектуре безопасности. Я бы охарактеризовал это как массовый психоз в Европе», — отметил профессор.

Он также подчеркнул, что европейские лидеры сейчас одержимы желанием победить Россию, и поэтому они потеряли способность вести адекватную внешнюю политику.

22 апреля бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что позиция Европы по отношению к украинскому кризису не только лицемерна, но и опасна.

22 апреля Евросоюз одобрил кредит для Украины на €90 млрд и 20-й пакет санкций против России после того, как Венгрия и Словакия сняли свои вето с этих инициатив. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что первые транши Киев получит уже в середине мая.

Ранее на Западе назвали последствия новых антироссийских санкций.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
