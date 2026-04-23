Решение европейских стран не вести диалог с Россией трудно объяснить на фоне больших проблем Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«У Украины много проблем, и поэтому достаточно трудно понять, почему, например, европейцы не хотят позвонить [властям] России и поговорить о европейской архитектуре безопасности. Я бы охарактеризовал это как массовый психоз в Европе», — отметил профессор.

Он также подчеркнул, что европейские лидеры сейчас одержимы желанием победить Россию, и поэтому они потеряли способность вести адекватную внешнюю политику.

22 апреля бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что позиция Европы по отношению к украинскому кризису не только лицемерна, но и опасна.

22 апреля Евросоюз одобрил кредит для Украины на €90 млрд и 20-й пакет санкций против России после того, как Венгрия и Словакия сняли свои вето с этих инициатив. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что первые транши Киев получит уже в середине мая.

