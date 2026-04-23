Сервисы для знакомств предложили внести в «белые списки»

Депутат Ким: приложения для знакомств необходимо включить в «белые списки»
В Госдуме выступили с инициативой включить приложения для знакомств в так называемые белые списки. Об этом в беседе с РИА Новости заявила первый зампред комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким («Справедливая Россия»).

По ее словам, необходимо, чтобы граждане имели доступ к дэйтинговым приложениям даже в условиях нестабильной работы интернета и перебоев со связью.

Ким полагает, что такие приложения — это не развлечение, а важный социальный инструмент, который помогает людям знакомиться, выстраивать личные отношения и создавать семьи.

»... многие пары начинают общение именно в цифровой среде. <...> такие сервисы тоже нужно воспринимать как часть инфраструктуры человеческих отношений», — отметила депутат.

В «белые списки» входят государственные ресурсы, приложения некоторых банков, транспортные приложения, маркетплейсы, а также некоторые СМИ. Всего — более 120 сервисов. Приложения и сайты, попадающие в эту категорию, работают даже при ограничениях мобильного интернета. В Минцифры в свою очередь введение таких списков объяснили обеспечением безопасности при атаках беспилотников.

Ранее сервисы дистанционного контроля сахара внесли в «белые списки».

 
