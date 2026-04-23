В Самарской области беспилотник влетел в дом. Есть погибший

В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек, есть раненые

Ночью 23 апреля беспилотники ударили по Самарской области. В Новокуйбышевске под атаку попали предприятия — есть погибший и раненые. В Самаре обломки дрона упали на жилой дом, пострадал человек. В регионе развернули оперативный штаб.

В Самарской области в ночь на 23 апреля произошла атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, удары пришлись по промышленным объектам в Новокуйбышевске, а также затронули жилую застройку в Самаре.

«Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован», — сообщил губернатор.

Мэр Самары Иван Носков сообщил, что в доме, на который упал дрон, повреждены кровля и остекление. На прилегающих улицах временно ограничили движение транспорта, также в городе приостановили работу наземного общественного транспорта.

Повреждены предприятия и жилые кварталы

Федорищев сообщил, что беспилотники атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске. В результате удара погиб человек, предварительно, также есть раненые. Экстренные службы работают на месте. Данные о числе пострадавших уточняются.

Последствия атаки зафиксированы и в жилых районах Самары. Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома. Фрагменты дрона также обнаружили рядом с жилыми зданиями. Сообщается о пострадавших. Один человек получил травмы на улице и был госпитализирован. После атаки в регионе развернули оперативный штаб. Экстренные службы продолжают работать на местах, устраняя последствия.

Из-за атаки БПЛА были изменены графики работы социальных учреждений. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, в Самаре и Новокуйбышевске занятия в школах первой смены перенесли на вторую.

К работе подключились и федеральные ведомства. Следственное управление СК по Самарской области направило на место происшествия группу опытных следователей и криминалистов для проведения процессуальных действий. В ведомстве сообщили, что речь идет о проверке обстоятельств гибели человека в Новокуйбышевске и повреждения жилого дома в Самаре.

Прокуратура Самарской области, в свою очередь, заявила, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. Контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор Самары Александр Диденко. В надзорном ведомстве также сообщили об открытии горячей линии для приема обращений и оказания правовой помощи жителям.

Удары БПЛА по домам в Сызрани

В последние дни Самарская область регулярно подвергалась атакам беспилотников. Накануне дроны атаковали жилые дома в Сызрани. В результате одного из прилетов в доме начался пожар, в другом многоквартирном доме частично обрушился подъезд.

Губернатор Федорищев уточнил, что повреждения получили два дома. На месте обрушения продолжаются работы, угрозы дальнейшего разрушения второго здания, по его словам, нет.

Из-под завалов спасатели достали четырех человек. Всего пострадали 12 жителей, трое из них были доставлены в больницы региона, один находится в тяжелом состоянии. Еще девять человек, в том числе двое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Двое человек погибли.

По данным Следственного комитета, в Сызрани зафиксировали падение не менее 11 беспилотников с последующей детонацией.