Захарова рассказала о популярности русского языка на Украине

Усилия по запрету на использование русского языка на Украине делают его еще более популярным там. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе общественно–делового форума «Евразия — территория традиционных ценностей», передает РИА Новости.

По ее словам, украинские власти предпринимали разные попытки по отмене русского языка в стране, в последнее время они стали прибегать к прямым репрессиям, физическому воздействию на людей.

Дипломат привела в пример данные украинской статистики. Она утверждает, что чем больше в республике запрещают использование русского языка, тем более популярным он становится.

Она добавила, что «нельзя варварски отменять то, что создано цивилизационно и цивилизованно».

До этого глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году высказывался в поддержку права жителей восточных регионов республики говорить по-русски. По словам министра, тогда Зеленский, который еще был бизнесменом и комиком, а не политиком, говорил о «братских» узах Украины и России, однако позднее изменил тон и риторику.

Ранее стало известно, как много украинцев потребляют русскоязычный контент.

 
«Я боюсь открывать почту». Что делать, когда поиск работы доводит до выгорания
