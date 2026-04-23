Война США и Израиля против Ирана
В конгрессе США призвали Трампа «завершить начатое» в Иране

Сенатор Маршалл: Трамп должен довести до конца дело в Иране
США должны «завершить начатое» в Иране, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия. Об этом заявил Bloomberg американский сенатор, республиканец Роджер Маршалл.

По словам политика, Трамп должен завершить начатое в Иране, несмотря на то, что проблемы с блокировкой Ормузского пролива приводят к росту цен на топливо и создают проблемы для американских фермеров. Он отметил, что такова цена «свободы» и защиты будущих поколений.

«Иногда свобода не бывает бесплатной, и американским патриотам пора встать на ноги. Иран 47 лет устранял американцев и угрожал нам, показывая себя преступником. Прямо сейчас мы наступаем им на шею. И пришло время закончить работу ради будущих поколений. Мы не можем допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием», — отметил он.

По мнению Маршалла, если Иран будет обладать ядерным оружием, то бензин может стоить дороже, Ормузский пролив может быть перекрыт «на долгие годы», а безопасность американцев будет «под угрозой».

22 апреля СМИ сообщили, что режим перемирия США с Ираном продлится до 26 апреля. Телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома также сообщил, что режим прекращения огня продлен на три-пять дней. 22 апреля президент США Дональд Трамп допустил, что в ближайшее время может состояться второй раунд переговоров между Вашингтоном и США.

22 апреля постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид также заявил, что Иран готов как к переговорам с США, так и к войне.

Ранее экс-советник Пентагона рассказал о возможных последствиях для ЕС от войны США и Ирана.

 
