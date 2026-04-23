СМИ сообщили об усилении контроля за русскоязычным населением в Латвии

Власти Латвии в несколько раз усилили контроль за русским населением в преддверии празднования Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста.

По словам источника, общественников перед Днем победы вызывают на беседы, объясняют им, что не следует проводить работы по восстановлению советских памятников.

«Сделаешь — попадаешь под такие и такие статьи уголовного кодекса», — сказал собеседник агентства.

Мужчина уточнил, что сотрудники безопасности Латвии спрашивают, какое отношение у гражданина к Великой Отечественной войне. По его словам, под контролем не только активно протестующие против притеснения русскоязычных, но и обычные люди.

Источник добавил, что латвийские власти не признают День победы, называя этот праздник «днем скорби». По словам латвийца, почтить память советских воинов в Латвии теперь можно только на братских могилах.

День Победы в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 годы) ежегодно отмечается в России и ряде других стран 9 мая. В 2025 году праздновалась 80-я годовщина по случаю победы советских граждан над фашистской Германией.

Ранее в Латвии заявили, что в местных школах идет вытеснение русского языка.

 
