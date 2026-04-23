Обновленный Haval F7x поступил в продажу в РФ

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Haval F7x от 3,8 млн рублей
В России начались продажи обновленного Haval F7x, сообщили в пресс-службе Haval.

Главное техническое новшество — доработанный двухлитровый турбодвигатель. Его отдачу повысили до 231 л.с. и 380 Нм, что сократило разгон до 100 км/ч с 9,4 до 7,8 секунды. Расход топлива в смешанном цикле при этом снизился до 8,5 литра на 100 км.

Обновленный F7x получил глянцевые черные элементы: решетку радиатора, 19-дюймовые легкосплавные диски и эмблемы. Контраст создают новые хромированные наконечники сдвоенных выхлопных труб и красные тормозные суппорты.

В салоне появились полезные новшества: кнопка электронного «ручника» переехала на центральную консоль, мощность беспроводной зарядки для смартфона выросла до 50 Вт, а саму площадку оснастили активным охлаждением.

Новые возможности мультимедийной системы включают приложение «Смарт виджет» (настройка «горячих» кнопок и информационных панелей) и разделение экрана на отдельные зоны — например, для климат-контроля, музыки, погоды или технических данных.

