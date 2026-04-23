Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Япония отказалась поставлять летальное оружие Украине

Посольство Японии в РФ: Токио не рассматривает возможность поставок Киеву оружия
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Япония не рассматривает возможность поставок Украине летального оружия. Об этом говорится в заявлении японского посольства в Москве, пишет ТАСС.

«Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи такого оборудования», — заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что Япония не заключала с Украиной соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий. В связи с этим Киев не может быть их получателем.

21 апреля кабинет министров Японии утвердил пересмотр трех принципов передачи оборонного оборудования, что фактически снимает ограничения на экспорт вооружений. Телеканал CNBC связал это решение со стремлением поддержать страны Запада в конфликте на Украине.

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара пояснил, что принятое решение позволит обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации в мире. Он отметил, что для защиты в регионе необходимо увеличить экспорт вооружений и повышать обороноспособность стран-союзниц Японии.

Ранее в МИД заявили о недружественной сущности политики Японии в отношении РФ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
