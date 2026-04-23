Япония отказалась поставлять летальное оружие Украине

Япония не рассматривает возможность поставок Украине летального оружия. Об этом говорится в заявлении японского посольства в Москве, пишет ТАСС.

«Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи такого оборудования», — заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что Япония не заключала с Украиной соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий. В связи с этим Киев не может быть их получателем.

21 апреля кабинет министров Японии утвердил пересмотр трех принципов передачи оборонного оборудования, что фактически снимает ограничения на экспорт вооружений. Телеканал CNBC связал это решение со стремлением поддержать страны Запада в конфликте на Украине.

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара пояснил, что принятое решение позволит обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации в мире. Он отметил, что для защиты в регионе необходимо увеличить экспорт вооружений и повышать обороноспособность стран-союзниц Японии.

Ранее в МИД заявили о недружественной сущности политики Японии в отношении РФ.