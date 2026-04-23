Ученые впервые за две недели зафиксировали сильные вспышки на Солнце

Институт прикладной геофизики сообщил о двух мощных вспышках на Солнце

На Солнце впервые за две недели зафиксировали две сильные вспышки класса М. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Первая вспышка была в 7:35 по московскому времени и продолжалась примерно 28 минут, а вторая была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в 7:59 и продолжалась 18 минут.

Вспышки класса М последний раз были зафиксирована 9 апреля.

В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3 – она стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Минимальный класс A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. По информации ученых, активность звезды также влияет на геомагнитную обстановку на Земле.

