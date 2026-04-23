Силы ПВО сбили за сутки 418 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1520-й

ВС РФ активно продвигаются на пяти направлениях Харьковского фронта, из-за чего ВСУ несут массовые потери и вынуждены перебрасывать резервы из-под Купянска, сообщил замглавы ВГА Евгений Лисняк.
Жители домов, которые получили повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ на Самару, размещены в ПВР, сообщил глава города Иван Носков.
ВСУ второй день подряд ведут огонь по недавно отремонтированной амбулатории в селе Бехтеры Херсонской области, сообщил зампред регионального правительства Сергей Черевко.
Промышленный объект поврежден в Каменском районе в результате атаки ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,3 тыс военных, следует из данных Минобороны РФ.
В результате атак ВСУ при помощи БПЛА на Херсонскую область за сутки получили ранения семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
❗Минобороны: российские средства ПВО уничтожили 418 беспилотников самолетного типа ВСУ за сутки.
ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
ВСУ нанесли существенные повреждения энергетической системе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В результате атак ВСУ на Белгородскую область за сутки два человека погибли, еще восемь получили ранения, сообщили оперштабе региона.
Режим «План «Ковер» и режим «Беспилотная опасность» отменены в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
⚡Опасность атаки БПЛА объявлена на территории всей Курской области, сообщили оперштабе регионального правительства.
Полиция на Украине ежедневно задерживает около 450 украинских военных, самовольно покинувших части, и передает их в Военную службу правопорядка ВСУ, заявил глава Нацполиции страны Иван Выговский.
Владимир Зеленский просит Вашингтон не забывать об Украине на фоне ближневосточного конфликта, пишет CNN.
«По словам Зеленского, он понимает, что Штаты поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину, где продолжаются бои», — говорится в публикации.
Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь выполняет полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ, сообщает РИА Новости.
🔴 Атака ВСУ на Самарскую область продолжается, в регионе работают силы ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Евросоюз готов начать выплачивать Украине первые транши из кредита на €90 млрд с середины мая, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Доверие украинцев к Национальной полиции «уничтожается» из-за участия правоохранителей в мобилизации, заявил глава Нацполиции страны Иван Выговский.
«Мы хотим, чтобы люди нам доверяли, нас вызывали, когда у них что-то случается. А люди в последнее время сомневаются перед тем, как вызвать полицию. Они думают — вызову, а приедет полиция и заберет меня, моего родственника, родного или еще кого-то», — отметил он.
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает украинское издание «Общественное».
Нефть по трубопроводу «Дружба» вновь начала поступать в Словакию после трехмесячной остановки, сообщило агентство ČTK.
Транзит нефти по «Дружбе» остановился после повреждения трубопровода 27 января. Украина несколько раз переносила возобновление работы нефтепровода из-за ремонтных работ.
❗️ Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА по жилому дому в селе Репяховка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Мужчина скончался на месте от полученных травм. Его отца доставили в больницу с осколочными ранениями головы, рук, живота и ног.
Мирные переговоры принесли «два важных результата»: прояснили позицию США по гарантиям безопасности для Украины и дали «четкое понимание» позиций Киева и Москвы, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Значит ли это, что переговоры имеют смысл? Да. Приближают ли они нас к прекращению огня? Боюсь, мы еще не достигли его», — сказал Кулеба.
Украина в 2026 году столкнется с дефицитом оборонного бюджета в размере €19,6 млрд, пишет Kyiv Independent со ссылкой на презентацию Еврокомиссии.
Кредит ЕС на €90 млрд полностью профинансирует бюджет Украины в 2026 году, однако в оборонном бюджете все равно останется дефицит. В 2026 году Украине потребуется €134,6 млрд на оборону по сравнению с €111,4 млрд в 2025 году.
❗️Жителя Кубани задержали при попытке выезда из России. Как сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю, он собирался уехать для вступления в ряды украинского военизированного объединения.
Объект на территории одного из предприятий в Нижегородской области получил повреждения в результате падения обломков беспилотника.
Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку 11 БПЛА над промышленной зоной в Кстовском районе.
Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Украина рискует столкнуться с непоправимыми последствиями из-за демографического коллапса, вызванного оттоком населения, пишет издание The European Conservative.
В статье обратили внимание, что часть коренного населения Украины исчезает из-за вооруженного конфликта и массового отъезда за границу.
В результате налета дронов ВСУ на Белгород пострадали два человека.
Женщина получила осколочное ранение спины, мужчина — слепое осколочное проникающее ранение ноги. Пострадавших доставили в городскую больницу №2.
Переименование части Донбасса в честь американского президента Дональда Трампа вряд ли поможет Киеву, пишет немецкая газета Spiegel.
«Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались <...> Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации», — считают журналисты издания.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область перехватили 20 беспилотников в семи районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован, заявил губернатор Федорищев.
План «Ковер» введен в Пензенской области. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту города, передает Росавиация.
Украинские беспилотники в ночь на 23 апреля атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Один человек погиб, несколько пострадали. Власти не уточнили, какие предприятия были целью дронов.
Силы ПВО РФ сбили 154 украинских дрона за ночь. Атаки отражали с 20:00 22 апреля до 07:00 23 апреля.
Дроны сбили над регионами:
▪️ Астраханская; Белгородская; Брянская; Волгоградская; Воронежская; Курская; Нижегородская; Ростовская; Самарская области;
▪️ Республика Крым;
▪️ акватории Азовского и Черного морей.
Сегодня 1520-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.