Силы ПВО сбили за сутки 418 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1520-й

9:34

Украина в 2026 году столкнется с дефицитом оборонного бюджета в размере €19,6 млрд, пишет Kyiv Independent со ссылкой на презентацию Еврокомиссии.

Кредит ЕС на €90 млрд полностью профинансирует бюджет Украины в 2026 году, однако в оборонном бюджете все равно останется дефицит. В 2026 году Украине потребуется €134,6 млрд на оборону по сравнению с €111,4 млрд в 2025 году.