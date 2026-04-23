«Морская блокада и захват Калининграда». В МИД раскрыли, какие сценарии отрабатывает НАТО

В учениях сил под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и возможного захвата Калининградской области. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, такие элементы включены в регулярную практику маневров на фоне усиления активности НАТО в Балтийском регионе.

В учениях Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), которые возглавляет Великобритания, отрабатываются сценарии морской блокады и возможного захвата Калининградской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Он подчеркнул, что речь идет не о единичных эпизодах, а о регулярной практике, в рамках которой моделируются различные варианты развития военной обстановки.

Объединенные экспедиционные силы — это формат военного сотрудничества, созданный под руководством Великобритании. В него входят, в частности, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Основная задача объединения — оперативное реагирование в районах Северной Атлантики, Балтийского моря и Крайнего Севера.

НАТО наращивает давление

Грушко также заявил, что активность ОЭС является частью более широкой политики НАТО, направленной на усиление позиций на восточном фланге. По его словам, альянс «целенаправленно идет по пути усиления конфронтации» в регионе.

О расширении военной активности НАТО в Европе ранее писали и западные СМИ. Reuters сообщало, что после 2022 года страны альянса увеличили численность контингентов в Восточной Европе и усилили программу учений, в том числе в Балтийском регионе.

По данным агентства, в рамках этих мер усиливается координация между союзниками, а также расширяются возможности быстрого развертывания войск. Эти шаги объясняются задачами укрепления обороны стран-членов НАТО.

План нейтрализации обороны Калининграда

В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс разработал планы, направленные на нейтрализацию оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области.

По его словам, речь идет о реализации концепции «линии сдерживания на восточном фланге». Она предполагает усиление наземных сил, а также более тесное взаимодействие между армиями стран альянса и оборонной промышленностью.

В материале Defense News отмечалось, что в рамках этой стратегии НАТО делает ставку на ускорение логистики, повышение готовности войск и улучшение координации между союзниками.

Российские власти неоднократно комментировали возможные сценарии блокады Калининградской области. Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные действия приведут к «невиданной эскалации» конфликта.

Он подчеркивал, что любые угрозы региону будут нейтрализованы. С аналогичными заявлениями выступал председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, любое военное посягательство на Калининградскую область встретит «немедленный и сокрушительный ответ».

Патрушев указывал, что действия России в такой ситуации будут осуществляться в рамках военной доктрины, включая положения, касающиеся ядерного сдерживания.