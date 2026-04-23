«Похоже на правду»: адвокат рассказал, настоящая ли повестка пришла Дурову

Основателю Telegram Павлу Дурову пришла повестка, в которой он назван подозреваемым. Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что письмо похоже на настоящее. Он усомнился, что Дуров стал бы публиковать фейки.

«Сказать категорично, что это именно настоящая повестка, пока рано, поскольку в публичном доступе, по сути, не полный процессуальный документ, а лишь частично опубликованное почтовое извещение или фрагмент отправления. Но в целом это очень похоже на правду, потому что на практике следствие действительно часто направляет повестки и уведомления по адресу регистрации или по последнему известному адресу проживания, даже если прекрасно знает, что человек там давно не живет и находится за границей. Такая логика укладывается в ст. 188 УПК РФ. Лицо должно быть вызвано надлежащим образом, а сам факт вызова и попытки уведомления потом фиксируется в материалах дела. Это нужно, чтобы защита впоследствии не заявляла, что человека не вызывали, не уведомляли, а он не уклонялся от следствия и спокойно себе жил по адресу регистрации», — подчеркнул правозащитник.

Жорин отметил, что повестка имеет значение для объявления Дурова в розыск в России.

«При дальнейшем развитии событий это может иметь значение и для вопроса о розыске (ст. 210 УПК РФ), и для последующих попыток избрания меры пресечения. При этом заочное заключение под стражу (ч. 5 ст. 108 УПК РФ) возможно только при объявлении лица в международный или межгосударственный розыск. Лично я тоже сомневаюсь, что Дуров стал бы публиковать откровенный фейк. Правоохранительные органы при желании могут довольно быстро подтвердить или опровергнуть информацию, а для Дурова это было бы чувствительно репутационно. С чем именно может быть связано возможное уголовное дело, мы достоверно не знаем. В открытых источниках есть лишь его собственные слова и публикации СМИ о том, что речь могла идти о подозрении в содействии террористической деятельности, но официального подтверждения от российских правоохранительных органов пока нет. На данный момент достоверно известно, что государство явно демонстрирует резкое недовольство Telegram, однако что именно вменяется Дурову, сейчас могут точно знать только он сам, его защитники после контакта со следователем, либо сами правоохранительные органы, если решат раскрыть фабулу дела публично», — сказал он.

Основателя мессенджера не выдадут России из Объединенных Арабских Эмиратов, где он проживает, добавил адвокат.

«Что касается ОАЭ, то механизм выдачи между Россией и ОАЭ существует: договор о выдаче был ратифицирован Россией еще в 2016 году, и на практике выдачи из ОАЭ в Россию действительно бывают. Но применительно к Дурову все сложнее: он, по данным Reuters, является гражданином ОАЭ, а двусторонний договор России и ОАЭ прямо предусматривает, что стороны не выдают собственных граждан. Поэтому говорить о «простой» экстрадиции Дурова из ОАЭ в Россию я бы не стал. Теоретически международно-правовой механизм есть, но именно в его случае наличие гражданства ОАЭ делает выдачу значительно менее вероятной и как минимум гораздо более юридически сложной. Мой прогноз, что Дурова не выдадут», — заключил он.

Повестку прислали Дурову на старый адрес в Санкт-Петербурге, где он жил 20 лет назад.

