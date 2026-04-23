23 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

23 апреля отмечают Всемирный день книги и авторского права, а также Международный день английского языка. День велосипедиста знаменует начало велосезона в России. А по народному календарю — Терентий Маревный, время весенней распутицы и туманов. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 23 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 23 апреля

* Всемирный день книги и авторского права

Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1995 году. Дата выбрана символическая: считается, что именно в этот день в 1616 году ушли из жизни Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега, хотя историки уточняют: даты эти приблизительные из-за разницы календарей и особенностей регистрации смертей в ту эпоху. Кроме того, 23 апреля родился Морис Дрюон, а Владимир Набоков праздновал свой день рождения хотя, по официальным данным, он родился 22 апреля (по новому стилю).

Главная цель праздника — напомнить о ценности книг для передачи знаний и сохранения культурного наследия, а также о защите прав авторов и издателей. В этот день проходят книжные ярмарки, литературные чтения и встречи с писателями.

* Всемирный день настольного тенниса

Праздник впервые отметили в 2015 году по инициативе Международной федерации настольного тенниса (ITTF). Дата 23 апреля выбрана в честь дня рождения Айвора Монтегю (1904–1984), основателя и первого президента ITTF.

Настольный теннис — олимпийский вид спорта с 1988 года. По данным на 2026 год, в Международную федерацию входят 227 стран. В России в честь праздника проходят турниры и мастер-классы по настольному теннису.

* Международный день английского языка в ООН

Праздник появился в 2010 году по инициативе Организации Объединенных Наций для поддержания языкового и культурного разнообразия. Дата связана с именем Уильяма Шекспира — считается, что драматург и родился, и умер 23 апреля. Благодаря ему английский язык пополнился более чем на 1700 слов.

Сегодня на английском языке говорят свыше 1,5 млрд жителей Земли. В праздничный день театры показывают «Ромео и Джульетту» и «Гамлета», а школы и университеты проводят викторины и лекции, посвященные английскому языку.

* День испанского языка в ООН

Еще один языковой праздник учрежден ООН в том же 2010 году. Дата приурочена ко дню смерти испанского писателя, драматурга и поэта Мигеля де Сервантеса, подарившего миру бессмертный роман «Дон Кихот». На испанском сегодня говорят более 600 миллионов человек, что выводит его на четвертое место в мире по популярности после английского, китайского и хинди. К празднику приурочены лекции, выставки, поэтические вечера и театральные постановки, раскрывающие богатство культур Испании и Латинской Америки.

* Международный день «Девушки в ИКТ»

Праздник учредил в 2011 году Международный союз электросвязи — специализированное учреждение ООН, которое занимается развитием технологий. Главная цель — вдохновить девушек и женщин на выбор профессии в IT. В современном мире все еще мало женщин среди программистов, инженеров, специалистов по данным. Праздник призван разрушить стереотипы и показать, что девушки могут быть успешными в самых современных и востребованных профессиях.

* День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы РФ

Профессиональный праздник отмечается с 2010 года согласно приказу Федеральной службы исполнения наказаний. Он призван укрепить взаимодействие между уголовно-исполнительной системой и средствами массовой информации. В этот день руководство ФСИН поздравляет сотрудников пресс-служб и отмечает их наградами и благодарностями.

* День заботы о микробиоте

Дата отмечается с 2025 года по инициативе российской компании «ВкусВилл». Праздник призван напомнить о здоровых привычках, которые важны для поддержания функций микробиоты — совокупности микробов, населяющих организм человека. Микробиота участвует в пищеварении, синтезе витаминов, формировании иммунитета. В честь даты проходят флешмобы и просветительские акции, а главным гастрономическим символом дня стала квашеная капуста — природный пробиотик и суперфуд для наших невидимых помощников.

* День велосипедиста в России

В календаре у велосипедистов несколько праздничных дат. Одна из них приходится на 23 апреля. Считается, что в этот день в 1801 году уральский крепостной мастеровой Ефим Артамонов собрал двухколесную самокатную установку — костотряс. Он добрался на нем до Москвы и даже продемонстрировал диковинное изобретение императору Александру I, который остался доволен смекалкой умельца.

Так это было или нет — историки спорят до сих пор. Как бы то ни было дата символизирует начало долгожданного велосезона в России.

Памятник изобретателю велосипеда Ефиму Артамонову в пешеходной зоне на улице Вайнера в Екатеринбурге Павел Лисицын/РИА Новости

Веселые праздники 23 апреля • День кактусовода. В этот праздник любители кактусов делятся редкими видами, дают советы по уходу и демонстрируют фото своих «колючих питомцев». • День «Воспользуйся шансом». Это праздник для тех, кто предпочитает действовать, а не ждать у моря погоды. Девиз дня — решиться на то, что давно откладывали, ведь удача любит смелых.

Что отмечают в разных странах 23 апреля

День детей и национального суверенитета — Турция. Памятную дату учредил в 1921 году Мустафа Кемаль Ататюрк — в честь первого созыва парламента. Позже он посвятил праздник детям. В этот день школьники «заменяют» чиновников и президента. В стране проходят парады и соревнования. С 1979 года праздник получил международный статус: дети из разных стран приезжают в Турцию для культурного обмена.

День немецкого пива — Германия, Австрия, Чехия. Праздник восходит к событиям 1516 года, когда баварский герцог Вильгельм IV издал знаменитый «Закон о чистоте пива». Документ предписывал использовать для приготовления напитка лишь три компонента: ячмень, хмель и воду — дрожжи добавили в рецептуру позднее, когда стала понятна их роль в брожении. В современном формате дату начали отмечать с 1994 года. В этот день проходят дегустации, ярмарки и фестивали, а пивоварни открывают двери для посетителей.

День святого Георгия — Испания (Каталония). Эту дату называют местным Днем влюбленных. Святой Георгий (Сант-Жорди) — покровитель Каталонии. По легенде, из капель крови убитого им дракона выросли алые розы. Праздник совпадает со Всемирным днем книги, отсюда традиция: мужчины дарят женщинам красные розы, а женщины в ответ — книги. На улицах открываются книжные и цветочные прилавки, проходят встречи с писателями, а к ночи — театрализованные «битвы с драконом».

Первый день лета — Исландия. Праздник всегда приходится на первый четверг после 18 апреля. Исландцы в этот день отмечают наступление первого летнего месяца по древнескандинавскому календарю, даже если погода еще далека от тепла. По всей стране проходят концерты и гулянья, а детям по традиции дарят небольшие подарки, которые пригодятся для игр на свежем воздухе.

Религиозные праздники 23 апреля

* День памяти святого мученика Терентия и его дружины

Святой Терентий и его дружина, насчитывавшая сорок воинов, были казнены в Карфагене в эпоху императора Деция, находившегося у власти с 249 по 251 год. Мужественные воины Терентий, Помпий, Африкан, Максим, Зинон, Александр, Феодор, Макарий и другие отказались исполнить приказ правителя и принести жертвы языческим идолам. Узников бросили в темницу и подвергли пыткам, но, согласно преданию, ангелы исцелили их раны, чем привели мучителей в изумление. Несмотря на это, отважные христиане были обезглавлены.

Подвиг мучеников стал символом непоколебимой веры, стойкости и силы человеческого духа даже перед лицом смерти.

Мучение Терентия и его дружины. Афон (Дионисиат). 1547 г. Wikimedia Commons

Народные праздники 23 апреля

Терентий Маревный

В народном календаре этот день известен как Терентий Маревный — название соединило имя святого мученика Терентия со словом «марево», означающим дымку или туман. Прозвище родилось не случайно: конец апреля на Руси часто сопровождался распутицей и туманными зорями.

По утреннему солнцу в этот день судили о будущем урожае. Если светило поднималось в мареве — ждали хлебородного года. Если же небо оставалось чистым и ясным — крестьяне готовились к тому, что придется перепахивать поле и засевать его заново из-за заморозков или затяжных дождей.

Второе название этого дня — День кающихся жен. Существовала традиция: женщины признавались мужьям в домашних провинностях и тайных обидах, а также в более серьезных проступках. Супруги должны были принимать эти признания со смирением — считалось, что такой обряд укрепляет семейные узы по примеру христианского прощения.

Именины 23 апреля

* Александр;

* Григорий;

* Дмитрий;

* Максим;

* Терентий;

* Федор;

* Яков.

Приметы: что можно и что нельзя делать 23 апреля

Приметы о погоде

Утренний туман — к дождю в ближайшее время.

Ясное утро — к сухому, но холодному лету.

Появление сережек на лещине (орешнике) — признак окончательного отступления заморозков.

Если ручьи громко шумят — стоит быть осторожнее на дорогах и опасаться весенних паводков.

Что можно делать 23 апреля

* Попросить прощения у супруга за старые обиды — к миру в семье.

* Провести влажную уборку и полить цветы — к приходу добрых людей.

* Проветрить комнаты, открыв окна настежь — к обновлению и счастью.

* Зажечь вечером свечи у входа — для очищения дома от негатива.

* Встать пораньше и встретить рассвет — день пройдет удачно.

Что нельзя делать 23 апреля

* Ссориться и повышать голос — помириться будет трудно.

* Отдавать что-либо из дома — с вещью уйдет благополучие.

* Делать предложение или давать согласие на брак — союз будет недолгим.

* Шуметь и устраивать застолья — к слезам и потерям.

* Мыться перед дорогой — путь окажется неудачным.

Лунный календарь 23 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, 7-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Рак.

Согласно астрологическим прогнозам, день располагает к спокойствию, размышлениям и завершению ранее начатых дел. Излишняя суета и напор сегодня ни к чему — полезнее прислушаться к интуиции, которая в этот период, если верить предсказаниям, заметно обостряется.

День можно посвятить налаживанию связей, групповой работе и планированию. Давать деньги в долг астрологи не советуют — вместе с ними можно лишиться покоя и удачи.

23 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, находящиеся под покровительством Венеры и относящиеся к стихии Земли.

Какие исторические события произошли 23 апреля

* 215 до н.э. — на Капитолийском холме в Риме воздвигнут Храм Венеры.

* 1348 год — английский король Эдуард III основал рыцарский орден Подвязки, один из старейших в мире.

* 1605 год — 16-летний Федор, сын Бориса Годунова, провозглашен царем после смерти отца. Его правление длилось 49 дней. Федора и его мать убили сторонники Лжедмитрия I.

* 1836 год — вышел первый номер «Современника». Журнал основал Александр Пушкин, мечтая о независимом издании.

* 1857 год — Александр II утвердил государственный герб России: двуглавого орла с коронами, скипетром и державой в лапах.

* 1896 год — в Нью-Йорке состоялся первый киносеанс. В город прибыл представитель братьев Люмьер и устроил показ фильмов.

* 1951 год — в СССР учрежден Олимпийский комитет.

* 1965 год — запуск спутника связи «Молния-1». Советский спутник обеспечил телевещание и связь с Дальним Востоком.

* 1967 год — стартовал советский космический корабль «Союз-1», пилотируемый Владимиром Комаровым. Из-за отказа техники космонавт погиб.

* 2000 год — чеченские боевики устроили засаду под Сержень-Юртом и атаковали колонну 51-го полка ВДВ. Погибли 18 десантников, 12 получили ранения.

* 2022 год — в штате Имо (Нигерия) из-за нарушений правил безопасности взорвался подпольный нефтеперегонный завод. Погибли более 100 человек, в основном бедняки, собиравшие топливо из поврежденных трубопроводов.

* 2025 год — в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Кто родился 23 апреля

В 1564 году, по преданию, родился Уильям Шекспир — великий английский поэт и драматург.

* В 1830 году родился Владимир Жемчужников — русский поэт, один из создателей литературного псевдонима Козьма Прутков (вместе с братьями Алексеем и Александром).

* В 1858 году родился Макс Планк — немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой теории. Лауреат Нобелевской премии по физике (1918) за открытие квантов энергии.

* В 1891 родился Сергей Прокофьев — советский композитор, автор знаменитых опер, балетов и симфоний. Лауреат шести Сталинских премий и Ленинской премии, народный артист РСФСР.

* В 1928 году родилась Ширли Темпл — американская актриса и дипломат. Была самой высокооплачиваемой актрисой США в период Великой депрессии. Позже работала послом США в Чехословакии и Гане.

* В 1957 году родился Павел Смеян — советский и российский музыкант, певец, композитор, актер, с 1994 по 2007 год артист московского театра «Ленком».

Кто скончался 23 апреля • В 1605 году умер Борис Годунов — русский царь. • В 1616 году умер Уильям Шекспир — английский поэт и драматург. • В 2007 году умер Борис Ельцин — первый президент Российской Федерации.

Кто отмечает дни рождения 23 апреля

* 72 года исполняется Майклу Муру — американскому кинорежиссеру-документалисту, сценаристу и публицисту.

* 49 лет исполняется Джону Сине — американскому рестлеру, актеру и рэперу, 16-кратному чемпиону WWE.

* 42 года исполняется Александре Костенюк — российской и швейцарской шахматистке, 12-й чемпионке мира по шахматам (2008–2010).

* 38 лет исполняется Юлии Паршуте — российской актрисе кино и телевидения, певице, автору песен. Была участницей телевизионного проекта «Фабрика звезд-7».

* 36 лет исполняется Деву Пателю — британскому актеру, режиссеру и сценаристу индийского происхождения, звезде фильмов «Миллионер из трущоб» и «Лев».

* 8 лет исполняется принцу Луи Уэльскому — младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, третьему в очереди на британский престол.