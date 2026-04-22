Команда Трампа составила список «плохих» стран НАТО. Что их ждет?

Команда президента США Дональда Трампа составила список «плохих» и «хороших» стран НАТО, утверждает Politico. По информации издания, участницы военного блока ранжированы по вкладу в коллективную безопасность и готовности поддерживать военные операции Вашингтона, в частности против Тегерана. Аутсайдеры рискуют остаться без американских военнослужащих на своей территории. Однако подобные идеи уже встречают сопротивление в конгрессе.

Администрация президента США Дональда Трампа составила список «плохих» стран НАТО, отказавшихся поддержать войну с Ираном, чтобы наказать их, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Это последний признак того, что Трамп намерен выполнить свои угрозы в отношении союзников, которые не будут следовать его указаниям. И это еще один фактор давления на все более ослабевающий альянс, который пострадал от нападок Трампа», — говорится в публикации.

По информации издания, документ включает обзор вклада стран-участниц в альянс и ранжирует их по уровням. Работа над ним велась в преддверии визита главы НАТО Марка Рютте в Вашингтон 8–12 апреля.

Politico обратило внимание, что шеф Пентагона Пит Хегсет выступил с такой инициативой еще в декабре прошлого года.

«Образцовые союзники, которые проявят себя с лучшей стороны, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все чаще Германия, страны Балтии и другие, получат наше особое предпочтение. Союзники, которые по-прежнему не выполняют свою часть коллективной обороны, столкнутся с последствиями», — подчеркивал он.

Один из неназванных дипломатов подтвердил, что список отражает предложенную Хегсетом концепцию о «хороших и плохих» странах альянса.

Также издание привело заявление Пентагона, в котором говорилось о том, что «приоритетное внимание» будет уделяться «образцовым союзникам».

«Нет конкретных идей»

Какими могут быть последствия для «плохих» союзников Вашингтона по блоку, неизвестно, поскольку администрация Трампа держит в секрете любые подробности, сообщает Politico.

«У них, похоже, нет конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников», — отметил европейский чиновник.

Издание предположило, что любой потенциальный план Вашингтона, вероятно, будет включать в себя передислокацию своих войск из одной страны в другую . Однако переброска может оказаться дорогостоящей и трудоемкой. Основными бенефициарами такого шага могли бы оказаться Румыния и Польша, которые «остаются в хороших отношениях с президентом [Трампом] и приветствовали бы увеличение численности американских войск», считают журналисты.

Соединенные Штаты могут не только сократить контингент своих войск на территории союзников, которых они считают «плохими», но и уменьшить число совместных учений с ними или же урезать военные продажи, прогнозирует Politico.

«Однако прецедентов для подобных шагов по наказанию союзников практически нет, и подобные идеи уже встречают сопротивление в конгрессе», — отмечается в материале.

Помимо этого, некоторые экс-чиновники выразили сомнение, что у команды главы Белого дома хватит ресурсов для преодоления «еще одного экзистенциального кризиса в альянсе».

«Трамп и его команда заняты попытками выбраться из созданной ими же трясины. Вероятно, у администрации нет ресурсов для открытия нового враждебного фронта с Европой, пока продолжается война [на Ближнем Востоке]», — поделился мнением бывший финский чиновник, Джоэл Линнайнмяки, работавший над вступлением страны в НАТО в 2023 году.

Трамп подверг резкой критике Североатлантический альянс 1 апреля. Глава Белого дома заявил, что всерьез рассматривает выход США из военного блока после отказа стран — участниц НАТО присоединиться к войне против Ирана. Трамп сравнил альянс с «бумажным тигром» и дал понять, что не считает его силой, которая способна внушить страх противникам. Кроме того, он назвал нелепыми огромные траты НАТО на противостояние российской угрозе.

16 апреля президент США заявил, что союзники по НАТО «заработали себе проблему», когда отказались «поучаствовать в мелкой стычке». На следующий день Трамп потребовал от НАТО держаться подальше от Ормузского пролива. Североатлантический альянс «был бесполезен, когда он был нужен», добавил он.

На этом фоне европейские политики рассматривают вариант создания нового военно-политического блока в качестве альтернативы НАТО. Также они выразили готовность к «любым мерам наказания» со стороны Трампа в качестве альтернативы возможному выходу Вашингтона из альянса.