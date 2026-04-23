Губерниев: подарю Вяльбе букет цветов и свой компакт‑диск с автографом

Российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что намерен преподнести Елене Вяльбе букет цветов на их примирительной встрече. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы договорились принципиально, но все люди занятые. В начале может быть пересечемся со Свищевым. А может и сразу на троих. Но мы неизменно на связи. Я ей подарю букет цветов и компакт‑диск «Губерниев у микрофона» с автографом», — признался он.

16 апреля глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил, что намерен разрешить конфликт между Губерниевым и Вяльбе ради пользы лыжного спорта и сноубординга. Сам журналист часто подвергал критике работу Вяльбе на посту главы Федерации лыжного спорта России и заявлял, что готов сменить ее на этом посту.

23 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев выдвинул Дмитрия Свищева в качестве кандидата на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Кроме того, Свищев уже избран новым главой Ассоциации лыжных видов спорта, которую ранее возглавляла Вяльбе.

