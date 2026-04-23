Дачников предупредили о штрафах за неправильную обработку участка

Юрист Балдина предупредила о штрафах до 20 тыс. рублей за пестициды

Штраф до 20 тысяч рублей может грозить за неправильную обработку дачи или садового участка от вредителей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Евгения Балдина.

По словам эксперта, основные нарушения связаны с неправильным использованием химикатов, а также с нарушением санитарных и экологических норм. На личных участках запрещено применять пестициды, предназначенные для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства. Проверить разрешенные средства можно на сайте Минсельхоза в государственном каталоге. Те, что допущены для личного хозяйства, отмечены символом «Л».

Балдина перечислила основные штрафы. За нарушение правил обращения с пестицидами придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей.

«За проведение обработки рядом с источниками питьевого водоснабжения, такими как колодцы и скважины, предусмотрен штраф от 3 до 20 тысяч рублей», — сказала юрист.

Она также предупредила, что нарушение санитарных требований, например дозировки или сроков обработки, могут квалифицировать как порчу земли. Тогда штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Юрист добавила, что если обработка причинит ущерб здоровью или имуществу соседей, виновный обязан его возместить. Также пестициды могут навредить животным, в том числе пчелам, поэтому перед началом обработки нужно предупредить соседей-пчеловодов. Вред здоровью животных могут квалифицировать как вред имуществу. Если установят умысел, то накажут как за жестокое обращение с животными.

