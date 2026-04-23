Зеленский обратился к США по поводу Украины

CNN: Зеленский призвал США не забывать об Украине
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN призвал США не забывать об Украине.

По словам Зеленского, он осознает, что Соединенные Штаты в настоящее время сосредоточены на конфликте с Ираном.

«Важно не забывать об Украине, где продолжаются боевые действия», — отметил украинский президент.

Зеленский добавил, что решение украинского конфликта откладывать нельзя, и напомнил, что из-за эскалации на Ближнем Востоке были сорваны поставки ключевых видов оружия.

23 апреля бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия и США могут достичь соглашения в обход Украины, однако у Москвы и Вашингтона якобы «не будет инструментов» для его реализации.

По мнению экс-министра, США и Россия не смогут обеспечить выполнение сделки, заключенной без Киева, так как «Украина и Европа держатся вместе».

Экс-глава МИД также считает, что США не откажутся от участия в урегулировании украинского кризиса, так как в преддверии выборов в конгресс президент США Дональд Трамп «будет стремиться к внешнеполитическим победам». Однако Кулеба уверен, что Трампу не удастся добиться успеха в урегулировании конфликта.

