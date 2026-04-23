«Ясновидящая» из Подмосковья выманила у пенсионерки 8 млн рублей

В Подмосковье ясновидящая шесть лет выманивала у пенсионерки 8 млн рублей

В Наро-Фоминском округе Московской области полицейские задержали двух местных жительниц, которые на протяжении шести лет выманивали у пенсионерки более 8 млн рублей под видом эзотерических услуг. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В течение 6 лет потерпевшая под влиянием уговоров и психологического давления неоднократно переводила денежные средства на счета, указанные аферисткой, а также передавала наличные при личных встречах», — сказала Петрова.

Одна из задержанных, 55-летняя женщина, познакомилась с пенсионеркой и представилась ясновидящей. Она убедила жертву, что для благополучия близких родственников нужно проводить платные ритуалы: ставить свечи в монастырях, заказывать поминальные записки, делать «чистки» и другие обряды. Стоимость каждой услуги составляла от десятков до сотен тыс. рублей.

О происходящем пенсионерка рассказала сыну. Он немедленно обратился в полицию. После этого общение с мошенницей проходило под контролем оперативников. При передаче муляжа денег за очередной ритуал злоумышленницу задержали. Позже выяснилось, что ей помогала 35-летняя родственница из Щёлково. Она писала сообщения и звонила потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Обе фигурантки находятся под стражей. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее в Подмосковье была зафиксирована похожая схема мошенничества, когда пенсионерка перевела аферистам 12 млн рублей.