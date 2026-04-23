Путешествие пробирок. Куда направляются наши анализы после сдачи

«Газета.Ru» выяснила, что происходит с анализами после их сдачи

Наверняка, недалеко от вашего дома или офиса располагается медицинский офис, где можно сдать любые анализы. Причем результат зачастую приходит достаточно быстро, но какое путешествие проделывает пробирка с вашей кровью или другими жидкостями после сдачи? И куда потом девается материал? Об этом — в материале «Газеты.Ru» ко Всемирному дню лабораторий.

Шаг 1. Что сдаем?

Итак, вы захотели сдать анализы и пришли в платный офис. Спектр анализов, которые можно сдать в медицинских офисах очень широк, обычно их несколько тысяч. Среди них как общеклинические, микробиологические, биохимические, так и гистологические, гормональные, генетические и многие другие.

Но как получается, что анализы не путаются, а результаты не теряются? Все очень просто: вопрос — в правильной подготовке пробирок.

Первое, что вы делаете, — говорите с администратором на ресепшен: вы сообщаете какие анализы хотите сдать, даете свои паспортные данные, оставляете контакты. Администратор вводит все данные в специальную программу, и она сразу отсылает в процедурный кабинет указание, какие пробирки с какими крышечками надо приготовить. Чтобы не спутать, какую пробирку на какой анализ отправить, их помечают разноцветными шапочками.

«Вакуумные пробирки (вакутайнеры) отличаются объемом, цветом крышки и наличием внутри определенных веществ. Это необходимо, поскольку для разных лабораторных исследований нужен разный биологический материал: сыворотка, плазма или цельная кровь с определенными антикоагулянтами», — рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро.Сибирь» Андрей Поздняков.

Как рассказал Поздняков, есть несколько основных типов пробирок.

1. Без добавок или с активатором свертывания + гель (обычно желтая крышка).

«Внутри — диоксид кремния (активатор свертывания) и разделительный гель, плотность которого ниже, чем клеток крови, но выше, чем сыворотки крови. Кровь сворачивается и затем при центрифугировании гель «всплывает» и образует твердый барьер между сгустком и сывороткой, позволяя получить чистую сыворотку для биохимических, иммунологических, серологических исследований», — пояснил специалист.

2. С ЭДТА (фиолетовая крышка). Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) связывает кальций и предотвращает свертывание крови. Как рассказал Поздняков, такая пробирка используется для общего анализа крови, других гематологических исследований, где нужна цельная кровь с неизмененными форменными элементами, а также для ПЦР и некоторых биохимических показателей.

3. С цитратом натрия (голубая крышка). Тоже связывает кальций, но в строго заданной пропорции. Эту кровь используют для коагулограммы и других тестов системы свертывания.

4. С фторидом натрия/оксалатом (серая крышка). Применяют для определения глюкозы: фторид тормозит ферменты гликолиза, позволяя сохранить реальный уровень сахара в образце.

5. С гепарином (зеленая крышка). Применяется для определения электролитов, газов крови, некоторых метаболитов, когда сыворотка может искажать результат.

«Ну а разные размеры пробирок нужны, чтобы обеспечить достаточный объем материала для панели исследований, соблюсти правильное соотношение «кровь/реагент» и адаптировать пробирку под конкретный анализатор и тип ротора центрифуги.

Таким образом, цвет крышки, объем и вещества внутри пробирки — все это тщательно продуманные элементы, необходимые для обеспечения точных исследований», — отметил Поздняков.

Потом вы идете в процедурный кабинет, где сразу готовы нужные пробирки и наклейки с вашей фамилией и штрихкодом (он ведет на вашу медкарточку, которая хранится в системе клиники). Вы сдаете биоматериал, при вас на пробирку клеят наклейку, и с этого момента начинается путешествие ваших анализов в лабораторию.

Шаг 2. Пункт назначения — лаборатория!

Обычно пробирку отправляют из офиса в ближайшую лабораторию. Это нужно, чтобы анализ был готов не позже, чем через сутки. Если все происходит в одном городе, то от момента взятия крови до анализатора в лаборатории проходит не больше 12 часов.

Для этого курьеры приезжают в офис несколько раз в день за пробирками. Взятые утром анализы никогда не остаются в офисе до вечера. Забрав пробирку, курьер отмечает это в специальном рабочем приложении. Система начинает отсчет, чтобы лаборатория знала, сколько времени материал был в контейнере.

На этапе транспортировки важно обеспечить сохранность содержимого пробирки. В офисах пробирки упаковывают в маркированные зип-пакеты, предметные стекла — в специальные футляры. Затем все это помещают в термоконтейнер для защиты от внешних воздействий.

Есть и более сложные случаи. Для некоторых анализов важно быстро отделить клетки крови от плазмы. Для таких ситуаций некоторые лаборатории используют мобильные центрифуги. Часто они применяются, когда кровь берут на дому. Ее сразу центрифугируют в машине и при нужной температуре доставляют в лабораторию.

Шаг 3. В лаборатории

Когда мы слышим слово «лаборатория», перед нами обычно возникает образ светлого и просторного помещения с полками, уставленными колбами, и лаборантом, внимательно изучающим содержимое пробирки. Лаборатории действительно соответствуют этому образу: они просторные и хорошо освещенные.

«Клинико-диагностическая лаборатория — это не одна комната с «анализатором», а целая производственная линия с четким разделением этапов: преаналитический, аналитический и постаналитический. Обычно внутри крупной лаборатории есть несколько ключевых зон: зона приема и регистрации материала, преаналитическая зона (в этой части лаборатории пробирки автоматически сортируются, встряхиваются, при необходимости центрифугируются, отделяется сыворотка/плазма, часть материала разливается по вторичным пробиркам), аналитические отделения и постаналитическая зона (результаты автоматически передаются в ЛИС (лабораторную информационную систему), в которой врач-лаборант проверяет адекватность значений, при необходимости пересматривает сомнительные пробы, затем данные уходят в медкарту/личный кабинет пациента)», — объяснил Поздняков.

Однако большую часть работы здесь выполняют не люди, а техника.

В лабораториях обычно используется много приборов, чтобы одновременно проводить сотни анализов.

Пробирки не должны ждать своей очереди, так как пациенты хотят получить результаты как можно скорее. Стандартные исследования, такие как общий анализ крови и биохимия готовы уже на следующий день, хотя бывает и такое, что пациент сдал анализ рано утром, а результат получил уже вечером. Более сложные анализы, например иммунологические или генетические, занимают от двух дней до недели.

Итак, пробирка попала в лабораторию, и первое, что с ней делают, — регистрируют. Для этого сканером пробивают штрих-код: программа считывает код на пробирке и сразу сверяется с данными по логистике: вовремя ли прибыла, соблюдался ли температурный режим при ее доставке.

Затем она отправляется на сортировку. Сортировочный модуль снова считывает штрих-код и цвет крышки пробирки, чтобы сверить их с информацией по заказу. Если данные не совпадают, например, пробирка с красной крышкой предназначена для общего анализа крови, это указывает на ошибку. Анализ проводить не будут.

После этого прибор проверяет саму кровь. Если происходит гемолиз (разрушение клеток крови), анализ также отменят. В обоих этих случаях клиента пригласят для бесплатного повторного взятия крови. Если же все в порядке, пробирка направляется к анализатору.

Но так как в лабораториях проводят больше тысячи анализов одновременно, анализаторы должны быть разные. Например, гематологический анализатор абсолютно точно определит количество клеток крови и распределит их по типам, — это и есть общий анализ крови, проточный цитометр подсчитает лейкоцитарную формулу с помощью лазера, робот-манипулятор сделает посев на микрофлору, а электронный микроскоп с искусственным интеллектом рассмотрит ядра клеток тщательнее, чем любой человек, и выдаст заключительный результат.

Как проходит анализ крови, кала и мочи? В большинстве случаев кровь сейчас анализируют автоматизированными системами. Это позволяет обеспечить исключение ошибок, вызванных человеческим фактором. ● Общий анализ крови. Проводится на гематологических анализаторах. Они подсчитывают эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, измеряют гемоглобин, гематокрит, рассчитывают индексы, часто строят лейкоцитарную формулу.

● Биохимический анализ. Сыворотка или плазма поступает в биохимический анализатор, где с помощью фотометрии, ионометрии и других методов измеряются уровни глюкозы, холестерина, ферментов печени, креатинина и десятков других показателей.

● Иммунологические и серологические анализы. Проводятся на иммунохимических анализаторах (ИФА, хемилюминесцентные методы). Определяются гормоны, онкомаркеры, антитела к инфекциям, аутоантитела и др.

● ПЦР-исследования. Проводятся в отдельных помещениях: выделение ДНК/РНК, постановка реакции амплификации и считывание флуоресценции для выявления генетического материала вирусов и бактерий. Процесс анализа мочи обычно включает два блока: ● Автоматический анализ по тест-полоскам. Специальный прибор считывает изменение цвета полосок и выдает значения pH, белка, глюкозы, кетонов, нитритов, лейкоцитов, эритроцитов и др.

● Микроскопия осадка. Образец центрифугируют, осадок рассматривают под микроскопом: оценивают клетки крови, эпителий, цилиндры, кристаллы, бактерии. К контейнеру с мочой предъявляют строгие требования: чистая посуда, отсутствие моющих средств, правильный сбор средней порции мочи и быстрая доставка. Иначе результат может быть искажен. При анализе кала тоже многое зависит от задачи. Есть несколько методов: ● Копрологическое исследование (копрограмма). Оценивают консистенцию, цвет, наличие скрытой крови, непереваренных пищевых частиц, жиров, клетчатки, крахмала, лейкоцитов и др.

● Бактериологический посев. Небольшое количество кала наносят на питательные среды, инкубируют при нужной температуре, затем идентифицируют выросшие колонии, при необходимости определяют чувствительность к антибиотикам.

● ПЦР и иммунохимические тесты. Используются для выявления конкретных возбудителей (бактерии, вирусы, паразиты) или маркеров воспаления, например, кальпротектина. Во всех случаях лаборатория строго соблюдает требования к посуде, условиям хранения и срокам доставки материала, так как любое отклонение может исказить результат.

Все, что происходит в лаборатории, максимально автоматизировано: на многих участках пробы подаются автоматически, а приборы объединены в конвейер.

Шаг 4. Финал. Утилизация

В принципе после анализаторов путешествие пробирок заканчивается. Но куда девается биологический материал после проведения всех процедур? Поздняков уверяет: часть проб хранится в лаборатории ограниченное время на случай необходимости повторной проверки или назначения дополнительных тестов, после материал утилизируют как медицинские отходы повышенной опасности.

С ними обращаются по строгим правилам.

1. Сбор и маркировка. Пробирки и другой материал, контактировавший с кровью, мочой, калом, относят к отходам класса Б (эпидемиологически опасные), а при подозрении на особо опасные инфекции — к классу В. Их помещают в одноразовые герметичные контейнеры или пакеты желтого цвета с биологическим символом опасности и маркировкой (дата, отделение и др.).

2. Временное хранение. До утилизации отходы хранятся в специально выделенных помещениях или холодильных камерах при условиях, исключающих размножение микроорганизмов, обычно не более 24–48 часов.

3. Обеззараживание. Используются автоклавирование (воздействие паром под давлением), химическая дезинфекция или другие методы, в зависимости от типа отходов.

4. Утилизация. После обеззараживания отходы могут быть направлены на сжигание (термическая утилизация) или захоронение как твердые бытовые отходы, но уже без эпидемиологической опасности.

Таким образом, биоматериал не «гуляет» по лаборатории бесконечно. Он используется строго в рамках обследования, хранится ограниченное время (на случай повторной проверки), а затем обезвреживается и утилизируется в соответствии с нормами СанПиН и приказами Минздрава.