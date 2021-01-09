Елизавета II и ее супруг привились от коронавируса
Карина Казанцева
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Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.
«Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19», — говорится в заявлении.
Вакцинация прошла в Виндзорском замке. Королеве сейчас 94 года, принцу Филипу — 99. Они получили прививки в первую очередь, потому что входят в приоритетную группу лиц старше 85 лет.
В Великобритании коронавирусом заразились 2 966 244, скончались 79 965 человек.
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