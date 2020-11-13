Премию «Человек года» по версии GQ присудили врачам

Журнал GQ огласил победителей в различных номинациях ежегодной премии «Человек года».

Так, главный приз издание отдало российским врачам, которые находились «на передовой войны с коронавирусом».

«За масками и халатами, за сухими цифрами статистики и ежедневными сводками с передовой войны с коронавирусом забываются имена врачей, первыми оказавшихся лицом к лицу с главной угрозой третьего тысячелетия», — говорится на сайте GQ.

Церемония вручения премии состоялась вечером в четверг, 12 ноября. В номинации «Режиссер года» победил Эдуард Оганесян, который стал автором сериала «Чики». Кроме того, «Музыкантом года» стал рэпер Алишер Моргенштерн, «Актером года» — Юрий Борисов, снявшийся в «Фее» и «Калашникове», а «Открытием года» тиктокер Даня Милохин.

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