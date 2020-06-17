СМИ рассказали о состоянии здоровья принца Чарльза после COVID-19

После выздоровления от коронавирусной инфекции у британского принца Чарльза не восстановилось обоняние и ощущение вкуса. В этом он признался во время встречи с сотрудниками больницы Джефф Миллс (Jeff Mills) в Лондоне, информирует издание Independent.

Принц также отметил, что по-прежнему замечает у себя потерю ощущений.

Принц Чарльз 25 марта сдал анализ на COVID-19, и он показал положительный результат. Он самоизолировался и выздоровел к концу марта. У его супруги Камиллы инфекцию не обнаружили.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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