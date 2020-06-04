Forbes определил самых высокооплачиваемых мировых звезд

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире. Список возглавила модель Кайли Дженнер, которая заработала $590 млн.

По данным издания, большую часть прибыли Дженнер получила от продажи 51% своей косметической компании.

Вторую строчку в рейтинге занимает американский исполнитель Канье Уэст, заработавший $170 млн. На третьем месте теннисист Роджер Федерер с $106,3 млн.

В общей сложности участники рейтинга заработали $6,1 млрд. Эта цифра на $200 миллионов меньше, чем в 2019 году.

По данным издания, в общей сложности около $300 млн заплатили звездам и гиганты стриминга. Например, певица Билли Айлиш получила $53 млн. Часть средств музыканты также получали от живых выступлений. Так, в ходе тура Divide Tour певец Эд Ширан собрал $776 млн, побив рекорд группы U2.

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