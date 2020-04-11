Елизавета II впервые записала обращение к нации перед Пасхой

Британская королева Елизавета II впервые обратилась к гражданам перед празднованием Пасхи. Об этом сообщает портал Isider.

Отмечается, что это стало первым обращением королевы перед Пасхой за 68 лет царствования.

Монарх выступила с радиообращением, в котором заявила, что Пасха сейчас нужна людям «как никогда».

«В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь разделенными, мы обеспечиваем безопасность других», — сказала Елизавета II.

Она также обратилась к истории воскрешения Иисуса Христа и добавила, что коронавирус не победит людей.

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