Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули канадскоий Ванкувера и переехали в Лос-Анджелес. Об этом пишет газета The Sun, ссылаясь на осведомленный источник.

По данным издания, переезд четы был запланированным.

«Они понимали, что Канада по разным причинам им не подходит, и хотели жить в Лос-Анджелесе», — рассказал источник.

Отмечается, что пара живет в доме неподалеку от Голливуда.

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.