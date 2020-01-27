Отец Меган Маркл заявил, что его дочь и зять навредили королевской семье после ухода

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл заявил, что дочь и ее супруг принц Гарри причинили вред королеве Великобритании Елизавете II и всей монаршей семье после того, как отказались от своих королевских обязанностей. Об этом сообщает Reuters.

«Я обескуражен», — сказал Маркл, добавив, что не понимает решений дочери и зятя.

По его словам, отрыв от королевской семьи приведет к еще большим проблемам.

При этом мужчина отметил, что все еще любит свою дочь и жалеет о том, что она стала такой отчужденной.

Маркл добавил, что действительно скучает по Меган.

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