Врач объяснила падение модели из окна в Москве

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Ортопед-травматолог Константин Терновой объяснил инцидент с падением из окна квартиры, расположенной в центре Москвы, фотомодели Ксении Пунтус. Об этом сообщает «Пятый канал».

Он заявил, что травмы, которые есть у Пунтус, характерны для падения с третьего-четвертого этажа.

«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка «приложения» — он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти», — предположил Терновой.

По его словам, такое случается довольно часто.

Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы 11 января. У нее зафиксированы многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма и вывих бедра. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. СМИ распространили информацию, что перед этим девушка была в баре со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым.

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