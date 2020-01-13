Врач объяснила падение модели из окна в Москве
Ортопед-травматолог Константин Терновой объяснил инцидент с падением из окна квартиры, расположенной в центре Москвы, фотомодели Ксении Пунтус. Об этом сообщает «Пятый канал».
Он заявил, что травмы, которые есть у Пунтус, характерны для падения с третьего-четвертого этажа.
«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка «приложения» — он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти», — предположил Терновой.
По его словам, такое случается довольно часто.
Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы 11 января. У нее зафиксированы многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма и вывих бедра. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. СМИ распространили информацию, что перед этим девушка была в баре со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым.
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