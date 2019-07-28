Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
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Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей. Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что живущим рядом с герцогом и герцогиней Сассекскими запретили первыми заводить с ними разговор.
Кроме того, документ запретил людям гладить собак, которые принадлежат паре, класть что-либо в почтовый ящик и просить показать сына.
Уточняется, что по соседству с принцем Гарри и Меган Маркл живут около 400 человек.
Соседям разрешены добрые приветствия и шутки в адрес представителей британских монархов.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл обвинили в неуважении к принцу Джорджу.