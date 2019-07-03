Членов королевской семьи Катара обворовали в Испании

В Барселоне был ограблен гостиничной номер, в котором остановились члены правящей семьи Катара. Об этом пишет La Vanguardia.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 29 июня. Грабителям удалось получить доступ к сейфу, в котором находились часы и драгоценности на €30 тыс. По предварительной информации, преступники знали, кто живет в номере.

В настоящее время полиция Каталонии проводит расследование.

В прошлом году жертвой грабителей стала саудовская принцесса.