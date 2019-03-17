Трамп-младший защитил Челси Клинтон после скандала с терактом в Новой Зеландии

Дональд Трамп-младший встал на защиту дочери экс-президента США Билла Клинтона Челси после того, как ее обвинили в том, что она якобы спровоцировала убийцу 50-ти человек в Новой Зеландии. Об этом он написал в твиттере.

Он заявил, что ему отвратительно слушать о том, что Челси Клинтон имеет какое-то отношение к новозеландскому теракту из-за того, что она выступила против антисемитизма.

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«Мы все должны быть против антисемитизма и любых форм ненависти. Челси следует похвалить за подобные высказывания», — написал Трамп-младший.

Сын американского президента добавил, что любой, кто этого не понимает, является частью этой проблемы.

Ранее сообщалось, что мэр Нью-Йорка защитил Челси Клинтон от «связи» со стрельбой в мечетях Новой Зеландии.