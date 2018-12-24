Кейт и Меган будут рядом во время рождественского обращения Елизаветы II

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Супруги принца Уильяма и Гарри Кейт Миддлтон и Меган Маркл будут сидеть рядом в Сандрингемском дворце во время рождественской речи королевы. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, они будут вместе слушать речь королевы Елизаветы II, даже если у них есть «глубокие разногласия». В рождественском обращении королевы подчеркивается, что уважительное отношение к другому человеку, даже если с ним есть разногласия, является хорошим первым шагом к большему пониманию.

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Издание отмечает, что это выглядит как завуалированное обращение к Меган и Кейт.

Ранее Кейт Миддлтон удивила британцев приходом в магазин.