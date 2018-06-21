Первую леди США Меланью Трамп раскритиковали за надпись на куртке, в которой она вылетела в штат Техас на границу с Мексикой. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, первая леди США отправилась в Техас в куртке с надписью: «I really don`t care. Do U?» («Меня это вообще не трогает? А вас?»).

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Как отмечается, журналисты заметили надпись на верхней одежде Меланьи, перед ее вылетом в Техас.

При этом во время посещения специальных центров для несовершеннолетних на границе США, в которые помещают детей мигрантов, разлученных с семьями, первая леди сменила куртку на плащ молочного цвета.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп приехала в штат Техас на границу с Мексикой.