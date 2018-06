Британская королевская семья в честь Дня отца опубликовала архивные снимки

Британская королевская семья в честь Дня отца поделилась архивными фотографиями герцога Эдинбургского и его детей. Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в твиттере.

К посту с поздравлениями ко Дню отца прикреплены четыре архивных снимка, на которых герцог Эдинбургский проводит время со своими детьми — принцем Уэльским Чарльзом, герцогом Йоркским Эндрю, принцессой Анной и графом Уэссекским Эдуардом.

Ранее принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон опубликовали снимок, на котором их дочь Шарлотта целует новорожденного принца Луи. Королевская чета опубликовала два снимка, оба из них сделаны в Кенсингтонском дворце в Лондоне, где живут супруги. На первом запечатлен новорожденный принц Луи, когда ему было три дня (фото сделано 26 апреля). На втором сфотографирована принцесса Шарлотта, которая целует Луи. Этот снимок был сделан второго мая, в третий день рождения Шарлотты.

