Букингемский дворец сообщил о перенесенной королевой Великобритании операции

В Букингемском дворце рассказали, что королева Великобритании Елизавета II в мае перенесла операцию. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 92-летняя королева, которая является старейшим монархом в мире, успешно перенесла операцию по удалению катаракты.

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«Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце», — заявил представитель дворца.

Ранее СМИ узнали, что Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл. Елизавета II подарила молодоженам принцу Гарри и актрисе Меган Маркл особняк в графстве Норфолк. По данным издания, особняк York Cottage находится в королевском владении Сандрингем, а общая территория владения составляет 8 тысяч гектаров.