Меланья Трамп рассказала о своем состоянии после операции

Первая леди США Меланья Трамп в твиттере рассказала о своем самочувствии после операции на почках.

«Я чувствую себя замечательно и жду с нетерпением, когда в скором времени вернусь в Белый дом», — написала Меланья.

Она также поблагодарила «всех, кто передавал добрые пожелания».

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция первой леди Меланьи прошла успешно.

С 14 мая первая леди США находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Отмечается, что Меланья Трамп с нетерпением ждет возможности вернуться к работе.