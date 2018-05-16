Меланья Трамп рассказала о своем состоянии после операции
Первая леди США Меланья Трамп в твиттере рассказала о своем самочувствии после операции на почках.
«Я чувствую себя замечательно и жду с нетерпением, когда в скором времени вернусь в Белый дом», — написала Меланья.
Она также поблагодарила «всех, кто передавал добрые пожелания».
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция первой леди Меланьи прошла успешно.
С 14 мая первая леди США находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Отмечается, что Меланья Трамп с нетерпением ждет возможности вернуться к работе.